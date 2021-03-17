Hannover Başkonsolosu Özge Kaya'dan vefat eden Kore Gazisi Minas Kaya'nın ailesine taziye ziyareti

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Bremen'de vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi Minas Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Minas Kaya'nın eşi Binnaz Kaya ve çocuklarıyla görüşen Başkonsolos Özge Kaya aileye başsağlığı dileğinde bulunarak, "Gazilerimiz bizim gururumuzdur. Toplumumuz sizlerle daha güçlü" dedi.

Kore Gazisi Minas Kaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Başkonsolos, "Ruhu şad olsun. Acı kaybı öğrenince ailemizin yanında olmak istedik. Kendilerini çok seviyoruz. Vatanımız ve milletimiz için vazgeçilmez insanlarımız. Hem Minas amcanın hem de ailesinin burada Türk toplumuna büyük katkıları olmuş. Çocuklarını da çok iyi yetiştirmişler, iyi ki varlar." diye konuştu.

Görüşme esnasında Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da telefonla arayarak aileye taziyelerini iletti.

Minas Kaya'nın oğlu Murat Kaya, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaretten şeref duyduk. İyi ki Türkiye var. Türkiye olmazsa biz de olmayız. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz" dedi.

Babasının vefatında tabutunun Türk bayrağıyla sarılmasını vasiyet ettiğini vurgulayan Murat Kaya babasının, "Türkiye'de ölürsem gazilik unvanım bulunduğunda askeri törenle kaldırılırım. Eğer Almanya'da ölürsem bu görevi siz yapacaksınız" dediğine işaret ederek, "Biz de vasiyetini yerine getirdik mutluyuz. Ayrıca babamın dedesi de Çanakkale gazisiymiş. Çok iyi bir eş ve babaydı" ifadelerini kullandı.

Babasının Türkiye'yi çok sevdiğini ve gazilik madalyalarını gururla taşıdığını anlatan Kaya, anne ve babasının her yıl Türkiye'ye gittiğini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl gidemediklerini belirtti.

Evdeki ziyaretin ardından Başkonsolos Kaya ve aile üyeleri Kore Gazisi Minas Kaya'nın mezarına giderek çiçek bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Tan