Hanımeli Pazarı'na büyük ilgi

29.08.2019 12:59

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde belediye tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmek maksadıyla kurulan "Hanımeli Pazarı" büyük ilgi görüyor.



Bigadiç ve köylerinde yaşayan girişimci ve emekçi kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmek için her hafta Çarşamba günü kurulan kapalı pazar yerinde bir araya geliyor ve kendi ürettikleri aksesuar, giyim, ev tekstili, gıda, oyuncak gibi ürünleri satışa sunuyorlar. "Hanımeli Pazarı" kadınlara iş imkanı sağlarken, aynı zamanda kadınların sosyal çevrede rol oynamasını hedefliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA