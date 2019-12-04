: Hanife Gürdal "Sen kapalı değil miydin?" diyerek küfür eden takipçisine tükürerek tepki gösterdi

04.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:59

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, bir takipçisinin küfürlü mesajından sonra çileden çıktı. Gürdal hem takipçisini ifşa etti hem de ismini açık açık paylaştığı kişiyi mahkemeye vermek için harekete geçti.

KÜFÜRLÜ MESAJDAN SONRA ÇİLEDEN ÇIKTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hanife Gürdal, Instagram'ının hikaye kısmında kendisine " Sen önceden kapalı değil miydin o...?" mesajını atan kişiyi ifşa etti. Kendisine küfür eden Gürdal sinirine hakim olamadı ve tepkisini tükürerek gösterdi.

TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETTİ

Gürdal daha sonra geçmişe dönük hakaret ve müstehcen görüntüler atan kişileri mahkemeye vermeye karar verdiği söyledi. Fenomen gelin adayı şunları söyledi: "Şimdi paylaştığımız videoda da neden tanımadığımız birine saçma sapan küfür ederizi gördük. Kendisi 52 bin fake takipçisi ile prim kasmaya çalışmış belli ki. Bak ben bunu bunu dersem Hanife kavga ederler benimle. O Hanife benimle kavga ederse beni adam yerine koymuş olacak" demiş. İnsanlar da beni adam zannedecek demiş. Bakalım fotoğrafta paylaştığım kişi adam zannettik mi arkadaşlar?" diyen Hanife konuşmasına tepkisini ekrana tükürerek gösterdi.

"HODRİ MEYDAN"

Annesine daha sonraki davalar için annesine vekalet veren Hanife "Günaydın arkadaşlar bana küfür eden arkadaşı mahkemeye vermeye gidiyorum. Çünkü artık canıma tak etti. Bundan sonra annemi vekil tayin ediyorum. Annem daha çok sinirleniyor böyle şeylere.Şimdi notere gidiyorum anneme vekalet vermeye. Bunda sonra canlı yayın yaptığımda bana küfür eden, mahrem yerlerini yollayan, hakkımda olup olmadık şeyler konuşanları tutacağız hakkında şikayette bulunacağız. Cesareti olan istediği kadar konuşabilir. Hodri meydan"

"HER GELEN EŞŞEK DEBELENEMEZ"

"Burası dingonun ahırı değil, burası benim Instagram hesabım. O yüzden her gelen eşşek oraya buraya debelenemez. Tanınıyorum, topluma mal oldum diye böyle şeyler yapmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

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