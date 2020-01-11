: Hanife'den kafa karıştıran hamle! Eşinin fotoğraflarını sildi, soyadını kullanmayı bıraktı

11.01.2020 00:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:55

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran bir hamle geldi.

TÜM FOTOĞRAFLARINI SİLDİ, SOYADINI KULLANMAYI BIRAKTI

Hanife, 1 ay önce nikah masasına oturduğu fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz'ın tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Düğün fotoğraflarını da hesabından kaldıran Hanife'nin eşinin soyadını kullanmayı bırakması da ayrılık iddialarına neden oldu.

"KOCAMA KÜFÜR EDİP KARŞILIĞINI ALINCA BANA AĞLAMAYIN"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Hanife Gürdal, hem eşine kendisini şikayet eden hem de çıplak fotoğraflarını yollayan evli kadınlara tepki gösterdi.

Eşine küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Hanife Gürdal, yayınladığı videosunda şunları söyledi:

"Özelden veya yorumdan şahsımıza, ailemize, kişilik haklarımıza ve namusumuza kadar küfür, hakaret edip de karşılığında küfür ve hakaret duyduğunuzda ağlamayın. Oyunu kurallarına göre oynayın. Bizim de ağzımız armut toplamıyor. Ben muhatap olmama taraftarıyım ama bir erkek gururuyla Kemal tabi ki de altında kalmaz. Gerekli mecralara başvurur, buna gerek duymadığı zamanda sizin seviyenize düşüp küfürlerinize ve hakaretlerinize aynı şekilde cevap verir. Sonra kalkıp da 'Kocan benim çoluğuma çocuğuma, karıma, kocama küfür etti' diyerek ağlamayın.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI KOCANA ATACAĞIM"

Bu yorumları yazanlar Kemal'a çıplak fotoğrafta atıyorlar. Senin oradan ailenle fotoğrafın var neden benim kocama çıplak fotoğraf atıyorsun? Neyse ki senin kocana o çıplak fotoğraflarını atmıyorum. Ben kocama güveniyorum zaten onunla bir problemim yok. Beni kocama şikayet ederken çıplak fotoğraflarını kocana atabileceğimi de düşün."

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