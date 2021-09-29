Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki (2) - Haberler
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Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki (2)

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel
Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki (2)

'KAFANIZDA KASKLA GEZIN ERBAA HALKI'Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın ardından büyük üzüntü yaşayan Büşra'nın ailesi Erbaa'ya döndü.

TRABZON (DHA) - 'KAFANIZDA KASKLA GEZIN ERBAA HALKI'

Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın ardından büyük üzüntü yaşayan Büşra'nın ailesi Erbaa'ya döndü. Dönüşte anne Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftiyle abla Esma Konyar, Trabzon'da yorgun mermi sebebiyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) annesi Asiye ve baba Mustafa Atıcı ile beraber Büşra'nın vurulduğu yere geldi. Anne Nakşiye Konyar kızının fotoğrafına sarılarak vurulup düştüğü noktaya çiçek bıraktı. Kızının fotoğrafıyla karara tepki gösteren anne Nakşiye Konyar meydanda toplanan vatandaşlara "Büşra buraya mı düştün annem. 8 aydır ben buraya gelmedim biliyor musunuz? Ben 8 aydır buradan yürümedim. Allah kahretsin. Elinize silah alın da atın hadi. Kafanıza kask takın Erbaa halkı. Yorgun mermi gelebilir. Çünkü Büşra'nın katili dışarda, tahliye oldu. Tekrar içecek, tekrar Seyrantepe'den ateş edecek. Duydunuz mu? 'Başımıza gelmez' demeyin. Benim yavrum sadece kırtasiyeden çıktı. Ben adalet aramak için çıktım ama bugün adalet kafama yıkıldı" dedi. Baba İbrahim Konyar ise "Kafanızda kaskla gezin kaskla. Çocuklarınıza dikkat edin katil dışarda." diye konuştu. Acılı aile daha sonra Büşra'nın mezarının başına giderek burada gözyaşı döktü.


Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki (2)

Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki (2)

Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki (2)

Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki (2)

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki (2) - Haberler
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