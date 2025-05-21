Uluslararası ilişkiler tarihinin dönüm noktalarından biri olan bir antlaşma sonucunda hayata geçirilen Birleşmiş Milletler Teşkilatı, eğitim ve sınav gündeminde yeniden öne çıktı. Özellikle öğrenciler ve bilgi arayışında olan kullanıcılar, bu kuruluşun hangi gelişmenin ardından resmen kurulduğunu yoğun biçimde araştırıyor. Peki, "Birleşmiş Milletler hangi olayın sonucunda kuruldu?" sorusunun doğru yanıtı nedir? İşte, bu kritik kuruluşun temelini atan süreçle ilgili merak edilen detaylar…

HANGİSİNİN SONUCUNDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI RESMEN KURULMUŞTUR?

Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM), küresel barışı korumak, uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve insan haklarını savunmak amacıyla kurulmuş en önemli uluslararası yapılardan biridir. Bu önemli kuruluşun temelleri, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte atılmıştır.

Hangisinin sonucunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı resmen kurulmuştur

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, 26 Haziran 1945 tarihinde imzalanan San Francisco Konferansı sonucunda resmen kurulmuştur. Bu konferansta, 50 ülke bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı onaylamış, kuruluşun temel yapısı, görevleri ve ilkeleri belirlenmiştir. Antlaşma, 24 Ekim 1945 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu tarih, her yıl Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanmaktadır.

San Francisco Konferansı, yalnızca bir diplomatik buluşma değil; aynı zamanda savaşın ardından barış düzeninin tesisi için atılan tarihi bir adımdır.