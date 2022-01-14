(Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir...) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru! Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 14 OCAK CUMARTESİ 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?

A-) Galoş

B-) Gamboç

C-) Gayzer

D-) Gayda

Doğru Cevap : B şıkkı Gamboç

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