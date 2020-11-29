Hangisi daha iyi?: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max, Pixel 5, Mate 40 Pro

BBC Teknoloji Muhabiri Chris Fox, son çıkan dört akıllı telefonun kameralarını inceledi.

BBC Teknoloji Muhabiri Chris Fox, son dönemde piyasaya çıkan ve en iyi kameralara sahip olduğu söylenen dört cep telefonu modelini inceledi: Apple iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max, Google Pixel 5 ve Huawei Mate 40 Pro.

Az ışıkta nasıl performans gösterdikleri, portre ve gece modlarında nasıl sonuç verdikleri ve görüntü sabitleme kabiliyetleri incelenen özellikler arasında.