Hangi ülkelere umre yasağı var? 2021 Umre için hangi ülkelerden ziyaretçi kabul edilmeyecek? Umre için neden yasak getirildi?
Son dakika gelen habere göre; Diyanet: "Umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyecek." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, Umre için hangi ülkelerden ziyaretçi kabul edilmeyecek? Umre için neden ziyaretçi yasağı getirildi? Hangi ülkelere umre için yasak getirildi? merak etti. Detaylar haberimizde...
Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini açıkladı. Peki, Umre için hangi ülkelerden ziyaretçi kabul edilmeyecek? Umre yasağı getirilen ülkeler hangileri?
HANGİ ÜLKELERE UMRE YASAĞI GETİRİLDİ?
Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.
Diyanet'ten yapılan açıklama şöyle:
"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini duyurmasının ardından aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir.
Umre için ziyaretçi kabul edilmeyecek ülkeler şöyle:
- Türkiye,
- ABD,
- Birleşik Arap Emirlikleri,
- Endonezya,
- Pakistan,
- İran,
- Hindistan,
- Mısır,
- Lübnan
- ve diğer 24 ülke.
"LİSTELER BELİRLİ PERİYOTLARLA GÜNCELLENECEK"
Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır. Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."
TÜRKİYE'DEN UMRE ZİYARETÇİSİ KABUL EDİLECEK Mİ?
Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini açıkladı.
Suudi Arabistan, pazartesi gününden itibaren yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların alınacağını ve aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini bildirmişti.