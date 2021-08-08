Hangi ülkelere umre yasağı var? 2021 Umre için hangi ülkelerden ziyaretçi kabul edilmeyecek? Umre için neden yasak getirildi?

Son dakika gelen habere göre; Diyanet: "Umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyecek." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, Umre için hangi ülkelerden ziyaretçi kabul edilmeyecek? Umre için neden ziyaretçi yasağı getirildi? Hangi ülkelere umre için yasak getirildi? merak etti. Detaylar haberimizde...