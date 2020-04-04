Hangi ülkelerde koronavirüs yok? Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler hangileri?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Hangi ülkelerde koronavirüs yok? Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler hangileri? - Haber
Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Hangi ülkelerde koronavirüs yok? Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler hangileri?

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs hemen hemen tüm dünyada görüldü. Çok az sayıda ülkede koronavirüs vakası görülmezken hangi ülkelerde koronavrüs vakası görülmediği merak konusu oldu. Peki, Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkelerde koronavirüs yok?

04.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:52
Hangi ülkelerde koronavirüs yok? Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler hangileri?

Koronavirüs vakası ülkemiz dahil dünyanın pek çok ülkesinde görüldü. Çok sayıda ölüme neden corona virüs nedeniyle ülkeler sıkı tedbirler uygularken koornavirüs görülmeyen ülkeler bile sıkı tedbirler uygulamaya başladı. Peki, Hangi ülkelerde koronavirüs yok?Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler hangileri?

KORONAVİRÜS GÖRÜLMEYEN ÜLKELER HANGİLERİ

Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 bağımsız ülke var. Bugüne kadar 18 ülke, koronavirüs vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Bu ülkeler:

Güney Sudan

Komoros Adaları

Sao Tome ve Principe

Solomon Adaları

Tacikistan

Tonga

Türkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

Yemen

Kiribati

Kuzey Kore

Lesotho

Marshall Adaları

Mikronezya

Nauru

Palau

Samoa

VİRÜSÜN EN SON ULAŞACAĞI ÜLKE: NAURU

Dünyanın alan olarak Monaco'dan sonra en küçük, nüfus olarak da Tuvalu'dan sonra en küçük ülkesi olan Nauru, henüz hiç vaka görülmese de, olağanüstü hal ilan etmiş durumda. Her yıl ortalama 160 turistin geldiği 13 bin nüfuslu bu küçük ada ülkesinde tek bir hastane var, solunum cihazı yok ve sağlık çalışanlarının sayısı çok az. Ülkenin lideri Lionel Aingimea, BBC'ye, yurt dışından gelen uçuşların büyük oranda durdurulduğunu, her gelenin istisnasız 14 gün karantinaya alındığını anlattı.

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haber
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haber
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haber
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Haber
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu Haber
Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Simge Sağın Demet Akalın Haluk Levent Levent Dörter
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Hangi ülkelerde koronavirüs yok? Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler hangileri? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 11:59:37. #1.15#
title