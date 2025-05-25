ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kisa hikâye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ SÜPER KAHRAMAN, ADININ İLK KEZ KULLANILDIĞI 1933'TE YAYIMLANAN KİSA HİKÂYE VERSİYONUNDA KEL VE KÖTÜ BİR KARAKTER OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR?

A: Batman

B: Spider-Man

C: Superman

D: Thor

Cevap. C