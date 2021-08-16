"Hangi partiye oy vereceksin?" diye sordular, Sedat Peker'in oğlu rengini belli etti

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, sosyal medyadan kendisine yöneltilen "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna "Oy kullanabilirsem Millet İttifakı'na oy vereceğim" şeklinde yanıt verdi.