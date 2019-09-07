Hangi metrolar 24 saat çalışıyor? İşte İstanbul'da 24 saat çalışan otobüs ve metro hatları

07.09.2019 10:49

Geçtimiz ay sonunda başlayan 24 saat çalışan metro hatları hangileri merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos'ta 6 metro hattının hafta sonları ve resmi tatillerde 24 saat boyunca çalışacağını açıkladı. Gece hizmet verecek bu metro ve İETT hatlarındaki seyahat edecek olan vatandaşlardan çift tarife alınacak. Peki, 24 saat çalışan metro ve otobüs hatları hangileri? İşte İBB tarafından açıklanan gece çalışan metro ve otobüs hatları...

24 SAAT AÇIK METRO HATLARI

Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında, Hafta Sonu ve Resmi Tatil Günlerini kapsayacak şekilde, 20 dakikalık sefer sıklığında "Gece Metrosu" seferleri yapılıyor. İşte bu hatlar...

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

24 ÇALIŞAN OTOBÜS HATLARI

Gece boyunca çalışan metro hatlarına entegre olarak 8 İETT hattı da 24 saat çalışacak. Bu hatlar şunlar;

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme,

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,

130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,

15F Beykoz-Kadıköy,

25G Sarıyer-Taksim,

40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim,

E10 Sabina Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy,

E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu