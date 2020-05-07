Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Hangi illerde haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak? Sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri?
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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Hangi illerde haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak? Sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri?

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Hangi illerde haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak? Sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri?
07.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:46

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bazı illerimizde kaldırıldı. Yeni genelgeye göre sokağa çıkma yasağı kaldırılan illerimiz ile ilgili detaylar haberimizde.

Ülkemizde ciddi bir seviyede seyir eden corona virüs salgının yükseldiği için bazı illerimizde uzun zamandır haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Son günlerde ülkemizdeki corona salgını bulaşan hasta sayısının azalması sonrası Cumhurbaşkanımız tarafından normalleşme sinyalleri verilmişti. Bu kapsamda daha önce yasağa dahil olan bazı illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILAN İLLER HANGİLERİ?

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı. Diğer illerde haftasonu yasağı devam edecektir.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri ve benzeri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve benzerinin kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "özel gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom ve benzeri sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar istisna kapsamında bulunacak.

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Hangi illerde haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak? Sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri?
SOKĞA ÇIKMA YASAĞI

Ayrıca bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt, pansiyon, şantiye ve benzeri toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi ve benzeri), veteriner hekimler, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler, belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel, tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10 Mayıs Pazar günü saat 18.00'den sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz), madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar istisna kapsamında olacak.

6 Mayıs tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması Genelgesi çerçevesinde, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri de istisna kapsamında olacak.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olacak.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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