Hangi ile (şehre) kim atandı? 7 Temmuz 2021 Emniyet Müdürü atamaları nelerdir? Hangi ile kim Emniyet Müdürü atandı? Kim nereye atandı?

Bugün yayınlanan 7 Temmuz Çarşamba 2021 Resmi Gazete Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Bunun ardından vatantaşlar hangi şehre (ile) kim atandı merak edildi. Peki, hangi ile hangi Emniyet Müdürü atandı? Toplam kaç atama oldu? Detaylar haberimizde...