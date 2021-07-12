Hanefi mezhebine göre kurban farz mı, vacip mi? Şafi mezhebine göre kurban vacip mi, sünnet mi?

Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'nı idrak etmeye hazırlanırken Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin akıllarına Hanefi mezhebine göre kurban farz mı, vacip mi? Şafi mezhebine göre kurban vacip mi, sünnet mi? soruları geliyor. Peki, kurban kesmek Hanefiye göre farz mı yoksa vacip mi kabul ediliyor? Kurban kesmek Şafiye göre farz mı yoksa vacip mi yoksa sünnet mi kabul edilir?

Hanefi mezhebine göre kurban kesmek farz mı? Şafi mezhebine göre kurban kesmek vacip mi sünnet mi? Hanbeli mezhebine göre kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi? Maliki mezhebine göre kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi? İşte tüm detaylar...

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN KESMEK FARZ MI? VACİP Mİ? SÜNNET Mİ?

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Kurban, Şafii mezhebine göre sünnettir.

Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

Kısacası, kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vacip kabul edilmiştir.

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ?

Hanefî mezhebine göre kurban kesmek vacip kabul edilmiştir.

ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ?

Şafii mezhebine göre kurban kesmek sünnettir.

Ek olarak;

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir.