Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti - Haberler Magazin
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Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Şarkılarının yanı sıra konserlerinde tercih ettiği kostümlerle gündemden düşmeyen Hande Yener, son kıyafeti sosyal medya kullanıcıları tarafından koltuk örtüsüne benzetildi.

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen ve Hande Yener, konserlerindeki performansların yanı sahne kıyafetleriyle gündem olmaya devam ediyor.Dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alan şarkıcı, ilginç kostümüyle sosyal medyada gündem oldu.

KIYAFETİ KOLTUK ÖRTÜSÜNE BENZETİLDİ

İç çamaşırı detaylı bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Hande Yener'in kıyafeti koltuk örtüsüne benzetildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkıcı için "Koltuk örtüsünü kostüm yapmış", ve "İçi elyaflı yastık" yorumu yapıldı.

Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti

İşte Hande Yener'in kıyafeti için yapılan bazı yorumlar...

Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti

Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti

Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti

Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti

Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti

Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti

Hande Yener'in konserinde giydiği kıyafeti alay konusu oldu, herkes koltuk örtüsüne benzetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hande Yener, Instagram, Konser, Magazin, Haber

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Yorumlar (1)

Recep Koca:

Şu hale bak iğrenç sanatçı samime sanay di

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