Hande Yener: Evlilik düşünmüyorum
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Hande Yener: Evlilik düşünmüyorum

Bir arkadaşını hastaneye getirdiğini belirten ünlü şarkıcı, "Arkadaşıma küçük bir dikiş atılacak, onu bekliyorum" dedi.

Hande Yener: Evlilik düşünmüyorum
21.09.2020 08:27 | Son Güncelleme: 21.09.2020 08:31

Bir arkadaşını hastaneye getirdiğini belirten ünlü şarkıcı, "Arkadaşıma küçük bir dikiş atılacak, onu bekliyorum" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Misha ile evde vakit geçirdiklerini söyleyen Yener, "Beraberliğimiz mutlu, mesut gidiyor. Müzik yaparak geçiyor zamanımız. Hayatlarımız birbirine çok uyumlu" diye konuştu.

Şarkıcı, "Evlilik ne zamana" sorusunu ise "Evlilik düşünmüyorum. Bizim için daha erken. Biz çok iyi arkadaşız ve mutlu bir çiftiz. Bu bize yetiyor. Hislerimiz ilk günkü gibi taze. Fazla kurcalamaya değmez" diye yanıtladı.

Kaynak: Hürriyet

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