Hande Yener'den Oyunculara: Samimiyetsizler Ve Bu Dünyadan Değillermiş Gibi Davranıyorlar!

Ancak, sokakta gördükleri zaman o kameraları düşman gibi görüyorlar. Aslında o tavrı tersledikleri muhabir ve kameramanlara değil, izleyiciye yapmış oluyorlar." dedi. Ünlü sanatçı, çok konuşulacak açıklamalarına şöyle devam etti; "Yasak, 'çekme' deyip kameraları itip kakınca insanlar o görüntüleri izlemiş oluyor. Yani onların tavrı ortaya çıkmış oluyor. Magazin habercilerine normalde hiç röportaj vermeden kötü davranıp sadece galalarda kameralara gülen oyuncular samimi olmuyor. Şarkıcılar arasında bir tek Tarkan kendisini uzakta tutuyordu, sosyal medya yüzünden o da artık kendini sıkça gösteriyor. Bence doğru da yapıyor. Bu dünyadan değilmişiz gibi davranmak saçma. Ulaşılmaz olma peşinde değilim, ben zaten bu insanların içinden çıktım."

"Aşk Tohumu" isimli yeni şarkısının sosyal medyada başlayan sanal aşklara bir tepki olduğunu belirten Hande Yener,"İlişkilerde samimiyet şekli değişti. Karşı cins sizin sosyal medyadaki kartvizitinize bakmaya başladı, oradaki bol filtreli fotoğraflarla samimiyet ve gerçeklik azaldı." şeklinde konuştu.

"BAZILARI SÜREKLİ KENDİNİ TEKRARLIYOR!"

Ünlü şarkıcı, gençlerin ve bazı meslektaşlarının kendini yenileyemediği için yerinde sayıkladığını da öne sürerek,"İstediği yere gelemeyen sanatçıların en büyük hatası kendilerini tekrarlaması. Ben hep değişim içindeyim. 5 yaşımdan beri şarkıcı olacağımı biliyordum. İnsanları şaşırtmayı seviyorum. Sahnede enerjisi düşük bir solisti hayal bile edemiyorum." şeklinde konuştu.

"YETENEĞİNİZLE ANCAK FENOMEN OLURSUNUZ!"

Hande Yener, çok tartışılacak bir açıklama daha yaparak müzikte başarılı olmak için yeteneğin sadece yüzde 1 etkili olduğunu öne sürdü:"Yüzde 99 çalışkanlık, yüzde 1 yetenek önemlidir. İnsanlar yetenekleri varsa her zaman kendilerine güvenlirler ama bir kere sunarsınız o yeteneği ikincisinde ne yapacaksınız? O şekilde fenomen olursunuz ama kalıcı olamazsınız."

"MEMUR GİBİ ÇALIŞIYORUM!"

Avrupa'da ikinci single çalışmasının önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacağını belirten Yener, Faydee ile düet yaptığı 'Gravity' şarkısının zirveye çıkacağına inandığını belirtti ve Türk sanatçılara orada bir ön yargı olmadığını ama üretmeden başarılı olmayı beklemenin yanlış olduğunu da sözlerine ekledi. Ünlü sanatçı, "Sadece üretmek lazım, üretip ulaşırsanız Avrupa'daki müzikseverler de sizi benimser. Ben Avrupa'daki ikinci single'ımın klibini de hazırladım. Memur gibi çalışıyorum." dedi.

DEMET AKALIN'IN BİRLİKTE ÇALIŞMA FİKRİNE YEŞİL IŞIK YAKTI!

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde "Hande ile düet yapabiliriz" demişti. Akalın'ın bu sözlerine olumlu yanıt veren Hande Yener, Sinan Güzel'in "Sizi tekrar bir arada görecek miyiz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi;

"En son bir davalık olma durumumuz vardı. Adalet Bakanlığı'ndan ikimize de uzlaşma önerisi geldi. Biz de kavgayı uzatmayıp uzlaşmaya karar verdik. Şimdiki sığ kavgaları gördüğümde bizimkilerin tatlı atışmalar olduğunu anladım. Demet'le aynı sahneye çıkabiliriz, daha önce bir araya geldik tekrar geliriz. Ben Demet'le yeniden aynı projelerde olma fikrine açığım, aramızda negatif bir şey olsun istemiyorum. İnsanlar nasıl bizi kavga ederken takip ediyorsa iyi olduğumuzda da yan yana görmeyi istiyorlar."

Röportajın öne çıkan diğer başlıkları ise şu şekilde:

- Konserlerimden önce kimseyle konuşmam. Telefonu da hiç açmam. İnsanın enerjisini alıyor böyle şeyler... Sahnedeki enerji çok kutsal bir enerji!

- Çok inançlı biriyim. Benim için en büyük aşk, Allah aşkıdır!

- Şöhret olmadan önce o mağazada sırf ünlüler oraya gidiyor diye çalıştım. Tek hayalim Sezen Aksu ile tanışıp onun vokalisti olmaktı. Herkes geldi, tek Sezen Aksu gelmedi. Hülya Avşar geldiğinde ise, 'Ben Sezen'i arayıp seni tanıştıracağım' dedi. Benim yanıtım ise, 'Bunları çok duyduk Hülya hanım' şeklinde oldu. Hülya Avşar daha sonra sözünü tuttu ve ertesi gün beni Sezen hanımla tanıştırdı. İkisine de çok şey borçluyum.

Kaynak: Bültenler