: Hande Yener müzikteki 20'inci senesini iç çamaşırsız pozuyla kutladı

09.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:02

Türk popunun sevilen isimlerinden olan Hande Yener, müzikteki 20'inci yılını yepyenive özel bir albümle kutlayacak. Yeni albümüyle birlikte kariyerinin 20. yılında özel bir tarz oluşturan şarkıcı, "Değişim benim ilacım" diyerek yeni imajını "Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım" diyerek anlattı.

"YAPILMAMIŞI YAPMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUM"

Her geçen gün kendine özgü değişik tarzıyla dikkat çeken Hande Yener, "Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim ilacım" ifadelerinde bulundu.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZ VERDİ

Turuncu ceket-pantolondan oluşan takımıyla objektif karşına geçen 46 yaşındaki şarkıcı cesur pozlar verdi. İç çamaşırsız poz veren Yener, fit görüntüsüyle de genç kızlara meydan okudu.

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