Hande Yener'den bikinili poz
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Hande Yener'den bikinili poz

Hande Yener'den bikinili poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz gün meme kanserini yendiğini açıklayan popçu Hande Yener, konser vermek için Alaçatı'ya gitti. İşin yanı sıra tatil de yapan Yener, siyah bikinisiyle objektif karşısında poz verdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Hande Yener, hem iş hem tatil için Alaçatı'ya gitti.

48 yaşındaki Yener, siyah bikinisiyle objektif karşısında poz verdi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, beğeni topladı.

Hande Yener'den bikinili poz
Hande Yener'den bikinili poz

Kaynak: Snob Magazin

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