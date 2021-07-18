Hande Yener'den bikinili poz

Geçtiğimiz gün meme kanserini yendiğini açıklayan popçu Hande Yener, konser vermek için Alaçatı'ya gitti. İşin yanı sıra tatil de yapan Yener, siyah bikinisiyle objektif karşısında poz verdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Hande Yener, hem iş hem tatil için Alaçatı'ya gitti.

48 yaşındaki Yener, siyah bikinisiyle objektif karşısında poz verdi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, beğeni topladı.

Kaynak: Snob Magazin