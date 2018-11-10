Hande Subaşı İhanet Yüzünden Boşandığı Eski Eşi Can Tursan'la Görüntülendi

Hande Subaşı eski eşi Can Tursan ile Bebek'te objektiflere takıldı. Çiftin neşeli halleri yeni bir ilişkiye başladıkları düşüncesini akıllara getirdi.

RIZA KOCAOĞLU İLE ANILIYORDU

İki yıl önce Can Tursan'dan Boşanan Hande Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Altuğ Leblebici gibi isimlerle anılırken, eski eşi Can Tursan'la birlikte görüntülendi. Eski eşine döndüğü öne sürülen Subaşı iki yıldır görüşmediği Tursan ile Bebek'te neşeli halleriyle kameralara yansıdı.

''HİÇ KÜSMEDİK''

2012 yılında nikah masasına oturan ancak 2016 yılında evliliklerini sonlandıran çift Hande Subaşı ve Can Tursan muhabirlerin, "Barıştınız mı?" sorusunu, "Hiç küsmedik ki" yanıtını verdiler.

4 YILLIK EVLİLİĞİ İHANET BİTİRDİ

Hande Subaşı, 2016 yılında 4 yıllık evliliğini ihanet nedeniyle bitirdi. İddiaya göre Can Tursan, arkadaşlık sitelerinin birçoğuna üye oldu. Buradan birçok güzelle samimi sohbetler eden Tursan, Hande Subaşı'nın birkaç yakın arkadaşı tarafından bu sitelerde fark edildi. Dostları aracılığıyla 'sanal ihanete uğradığını' öğrenen güzel oyuncu da hiç düşünmeden Tursan'la evliliğini bitirme kararı almıştı.