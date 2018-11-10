Hande Subaşı İhanet Yüzünden Boşandığı Eski Eşi Can Tursan'la Görüntülendi

Hande Subaşı İhanet Yüzünden Boşandığı Eski Eşi Can Tursan'la Görüntülendi

Oyuncu Hande Subaşı, iki yıl önce ihanet iddiasıyla boşandığı eşi Can Tursan ile Bebek'te görüntülendi. İkilinin keyifli halleri akıllara yeniden bir araya mı geldiler sorularını getirdi.

Hande Subaşı eski eşi Can Tursan ile Bebek'te objektiflere takıldı. Çiftin neşeli halleri yeni bir ilişkiye başladıkları düşüncesini akıllara getirdi.

RIZA KOCAOĞLU İLE ANILIYORDU

İki yıl önce Can Tursan'dan Boşanan Hande Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Altuğ Leblebici gibi isimlerle anılırken, eski eşi Can Tursan'la birlikte görüntülendi. Eski eşine döndüğü öne sürülen Subaşı iki yıldır görüşmediği Tursan ile Bebek'te neşeli halleriyle kameralara yansıdı.

''HİÇ KÜSMEDİK''

2012 yılında nikah masasına oturan ancak 2016 yılında evliliklerini sonlandıran çift Hande Subaşı ve Can Tursan muhabirlerin, "Barıştınız mı?" sorusunu, "Hiç küsmedik ki" yanıtını verdiler.

4 YILLIK EVLİLİĞİ İHANET BİTİRDİ

Hande Subaşı, 2016 yılında 4 yıllık evliliğini ihanet nedeniyle bitirdi. İddiaya göre Can Tursan, arkadaşlık sitelerinin birçoğuna üye oldu. Buradan birçok güzelle samimi sohbetler eden Tursan, Hande Subaşı'nın birkaç yakın arkadaşı tarafından bu sitelerde fark edildi. Dostları aracılığıyla 'sanal ihanete uğradığını' öğrenen güzel oyuncu da hiç düşünmeden Tursan'la evliliğini bitirme kararı almıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

  • HARUN ABİ:
    Harun abiiiii senin yaptigin yorum karaktersiz ahlaksiz seref yoksunu kisilere mahsustur. Ihanetin hic bir özrü aciklamasi yoktur. Hicbir kadin ve hicbir erkek böyle bi serefsizligi haketmez cünkü
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • FATMA SELÇUK:
    Adam karısını aldatıyor ise sorumlusu kadındır. Karısından ilgi görmeyen adam aldatır unutmayın
    Cevap Yaz 3 14 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.