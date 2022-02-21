Hande Özdinler ; Akademisyen, Tıp Doçenti, Mucittir. Sağlık ile ilgili yorumları dikkat çeken Hande Özdinler zaman zaman TV programlarında konuk olarak yer alıyor. Hande Özdinler kimdir sorusu siyaset programlarında dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Hande Özdinler hakkında gündem konusu oldu. Peki, Hande Özdinler kimdir? Hande Özdinler nereli, kaç yaşında? Hande Özdinler nerede çalışıyor? İşte detaylar haberimizde...

HANDE ÖZDİNLER KİMDİR?

Hande Özdinler, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde 1994 yılında yüksek lisans ve 1996 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. New Orleans'taki Louisiana Devlet Üniversitesi, Healthy Sciences Center (LSUHSC)'de 2002 yılında Hücre Biyolojisi, Anatomi ve Sinir Bilimleri dalında doktora sonrası araştırmasını yapmıştır. Northwestern Feinberg Tıp Üniversitesi, Nöroloji bölümünden Doç.Dr. Hande Özdinler direktörlüğündeki Dr. Javier Jara ve Dr. Barış Genç tarafından yapılan çalışmada, Parkinson hastalığı ile bağlantılı olan genin yokluğunun; beyindeki motor-nöronları artan baskıya maruz bırakarak nörodejenerasyona sebep olduğunu buldular. Araştırmacılar gen kaybı fare deneyinde; üst motor nöronlarda ayırıcı bir zayıflık buldular. Bu nöronların dejenerasyonu; hücrenin protein kalite konrtol sisteminde- endoplazmik retikulum- strest emarelerine eşlik ediyor ve bu hastalığın ilerlemesine neden oluyor.

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