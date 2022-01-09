Hande Kazanova kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hande Kazanova biyografisi!

Hande Kazanova kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hande Kazanova merak konusu oldu. İşte Hande Kazanova hakkında merak edilen Hande Kazanova kimdir, Hande Kazanova hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

Hande Kazanova 25 Eylül 1973'te İzmir'de doğmuştur. Kazanova ailesinin tek çocuğudur. İlkokulunu Alaybey İlkokulu ortaokulu ve liseyi İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde tamamlamıştır.

Türkiye'yi temsil ettiği Miss Internatonial (1993) yarışmasında ilk 10 arasına girmiştir. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri almıştır. 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sunmuştur. Aynı sene astroloji yazarı olmuştur. Şu anda Habertürk adlı gazetede burç astroloji yazarlığını yapmaktadır.

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