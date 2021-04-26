Hande Erçel ve Kerem Bürsin el ele! Aşk belgelendi...
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin el ele! Aşk belgelendi...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin el ele! Aşk belgelendi...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçen hafta aynı spor salonundan çıkarken görüntülenince "Aşk yaşarsak haberiniz olur" diyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel el ele görüntülendi.

Geçen hafta aynı spor salonundan çıkarken görüntülenince "Aşk yaşarsak haberiniz olur" diyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel el ele görüntülendi.

Oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi tatile girince ikili soluğu Maldivler'de aldı.

Yoğun geçen sezonun stresini atan çift hayranları tarafından havaalanında görüntülendi. El ele objektiflere yansıyan ikilinin aşkı bu fotoğrafla belgelendi. Aynı dizide rol alan ünlü çift 'aşk' iddialarını 'arkadaşız' sözleriyle yalanlıyordu...

SERENAY'I KALDIRDI

Hande Erçel ile Maldivler'de tatil yapan Kerem Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulundu. Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 yıl sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı.

Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin'in "sponsorlu tatile çıktıkları" ve kaldıkları otele tek kuruş para ödemedikleri öne sürüldü. Normal şartlarda gittikleri yerleri gizli tutan ikilinin Instagram'da otelin adını etiketleyerek yaptıkları paylaşımlar iddiayı güçlendirdi.

Maldiv Adaları nerede?

Maldivler, Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre güneybatısında yer alır. Yerleşim bulunan 305 adadan 200'inde Maldivliler yaşamakta, 105 ada ise "otel ada" şeklinde kullanılmaktadır. Maldivler, resmi adıyla Maldiv Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda 1.196 adadan oluşan bir devlettir. Maldivler turu için ulaşım uçakla, direkt ya da aktarmalı olarak sağlanmaktadır. Türk Havayolları'nın direk Maldivler'e olan seferleri ile 8 saatte ulaşılabiliyor. Qatar ve Emirates Havayolları az beklemeli Doha ve Dubai aktarmalı olarak her gün uçuş düzenliyor.

Kaynak: Hürriyet

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