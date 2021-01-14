Hande Erçel araba pozlarını paylaştı, beğeni butonu adeta çöktü
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Hande Erçel araba pozlarını paylaştı, beğeni butonu adeta çöktü

14.01.2021 08:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:10
Hande Erçel araba pozlarını paylaştı, beğeni butonu adeta çöktü

Son yıllarda yıldızı parlayan oyuncuların başında gelen Hande Erçel, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün arabada çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu kısa süre 2,6 milyondan fazla beğeni aldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin ile başrol oynayan Hande Erçel'in her paylaşımı gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ev hallerini paylaşan oyuncu bu sefer de arabadaki hallerini paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 18,4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, file çoraplı renkli ceketli kombiniyle arabanın ön koltuğunda peş peşe poz verdi. Pozlarının bazılarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya kısa sürede 2,6 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.

İşte Hande Erçel'in pozları...

Hande Erçel Instagram'dan araba pozlarını paylaştı!, beğeni butonu adeta çöktü
Hande Erçel Instagram'dan araba pozlarını paylaştı!, beğeni butonu adeta çöktü
Hande Erçel araba pozlarını paylaştı, beğeni butonu adeta çöktü
Hande Erçel araba pozlarını paylaştı, beğeni butonu adeta çöktü
Haber Yorumları (1)
ÇERÇİNİN ÇIRAĞI: hande gibileri piyasada çok , hande kimin umurunda araba süpermiş
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