Hande Erçel araba pozlarını paylaştı, beğeni butonu adeta çöktü
Son yıllarda yıldızı parlayan oyuncuların başında gelen Hande Erçel, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün arabada çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu kısa süre 2,6 milyondan fazla beğeni aldı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin ile başrol oynayan Hande Erçel'in her paylaşımı gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ev hallerini paylaşan oyuncu bu sefer de arabadaki hallerini paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Instagram'da 18,4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, file çoraplı renkli ceketli kombiniyle arabanın ön koltuğunda peş peşe poz verdi. Pozlarının bazılarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya kısa sürede 2,6 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.