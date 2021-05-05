Hande Erçel ilk kez Kerem Bürsin hakkında konuştu

Hande Erçel, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu. Maldivler dönüşü ilk kez el ele görüntülenen Erçel, aşk itirafında bulundu. İşte detaylar...

Hande Erçel, Kerem Bürsin aşkını itiraf etti. Maldivler tatilini dönüşü sevgilisiyle havalimanında el ele görüntülenen çiftten Erçel ilk kez konuştu. Daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Erçel, "Hayırlı olsun" sözlerine karşısında, "Teşekkür ederim her şey çok güzel" diyerek, aşk itirafında bulunarak ilk kez ilişkiyi de kabul etmiş oldu.

Çift, el ele karelerinden sonra bir hafta kaldığı Maldivler tatilinde de fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.

Erçel, sevgilisi Bürsin'in Amerika'ya gittiği iddialarına ise, "Yok burada, setimiz başladı" diyerek, 'Sen Kapımı Çal' dizisine çekimlerine başladıklarını da söyledi. (Akif Yaman- Ayaklıgazete)

Kaynak: Snob Magazin