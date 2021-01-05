Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi
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Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi

05.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:55
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi

Sen Çal Kapımı dizisinde 'Eda Yıldız' karakterini canlandıran Hande Erçel, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği "Eda Yıldız" karakteriyle hayran kitlesini artıran Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

1 MİLYON BEĞENİ GELDİ

Instagram'da 18 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımına yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk oyunculuk deneyimini bir beyazperde projesi olan Çılgın Dershane filminde yaşayan güzel oyuncunun ilk dizisi ise Hayat Ağacı oldu. İdil Fırat ve Fikret Kuşkan ile başrollerin paylaşan Hande Erçel, Selen Karahanlı karakterine hayat verdi. Hande Erçel'in asıl çıkışı ise Güneşin Kızları dizisi oldu. Bu dizideki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile uyumu sık sık sosyal medyaya da konu oldu. 2016 yapımı "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde Burak Deniz'le, 2017 yapımı "Siyah İnci" dizisinde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşan Hande Erçel, son olarak başrollerinde Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın da yer aldığı Halka dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü. Şimdilerde Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol almaktadır.

Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi
Haber Yorumları (2)
SAKARYALI HATUN: Benimde bütün günüm mutfakta geçiyor. Akşam izleyeceğim diziler için bütün gün mutfakta Pankek ve Trileçe yapıyorum. :)
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XXXXX: Hafif kiloluyken daha güzeldi
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500
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