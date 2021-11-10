Hande Erçel'i utandıran Kerem Bürsin sorusu! "Soyunuyor mu?" dediler, ne yapacağını bilemedi

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün bağlı olduğu menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Erçel, Kerem Bürsin ile ilgili gelen bir soru karşısında neye uğradığını şaşırdı.

"NETLEŞMİŞ PROJE YOK"

Kendisine gelen tekliflerin olduğunu söyleyen Erçel, "Henüz netleşmiş bir projem yok" dedi.

"BİLEREK YAPTIK"

Oyuncu arkadaşı Bensu Soral'la gittikleri Amerika tatili sorulunca, "Çok güzel geçti. Kız kıza kafamıza göre çıktık eğlendik, yürüdük güzel yemekler yedik ve döndük" dedi. Bensu Soral'la aynı kıyafeti giyip sosyal medyadan paylaşmaları hatırlatılan Erçel, "Bilerek yaptık, fark etmez. Pişti olmayı umursamadık" ifadelerini kullandı.

UTANGAÇ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Erçel'e sevgilisi Kerem Bürsin'in "Sarhoş olduğumda soyunuyorum" sözleri hatırlatıldı. Güzel oyuncu, bir muhabirin "Size hiç denk geldi mi?" sorusuna, "Yok hiç denk gelmedi" cevabını vererek utangaç tavırlar sergiledi.

"ELEKTRİĞİMİZ TUTUYOR"

Güzel oyuncu, "Kerem ile enerjilerimiz ve elektriğimiz tutuyor" diyerek aracına bindi ve evinin yolunu tuttu.