Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?

20.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20

Almanya'nın Hesen eyaletine bağlı bir şehir olan Hanau, silahlı saldırı olayı ile gündeme geldi. Dünya gündeminde kendine yer bulan gelişme sonrası Hanau nerede? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir gibi soruların yanıtları arandı. Peki, Hanau nerede?

HANAU NEREDE?

Hanau, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı, bir şehridir. Hanau, Rhein Main bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca Hessen eyaletinin 88 bin kişilik nüfusu ile altıncı büyük şehridir. Hanau Almaya açısından önemli şehirlerden biridir ve 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden biriydi. Şehir, altın sektörü ile öne çıkmaktadır.

Hanau nüfusu: 93.382 (2015)

HANAU KONUMU

Hanau Dortmund, Köl, Frankfurt, Metz ve Düseldorf gibi şehirlere yakın konumda bulunmaktadır.

Hanau harita

Hanau konum

HANAU SALDIRISI NEDİR?

19 Şubat 2020 tarihinde Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

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