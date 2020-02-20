Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
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Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?

Almanya'nın Hanau şehrinde yaşanan silahlı saldırı olayı sorası Hanau şehri merak konusu oldu. Şehir hakkında araştırma yapanlar Hanau saldırısı nedir? Hanau nerede? Hanau konumu ve haritası gibi konuları araştırdı. İşte Hanau hakkında merak edilenler…

20.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20
Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?

'nın Hesen eyaletine bağlı bir şehir olan , silahlı saldırı olayı ile gündeme geldi. Dünya gündeminde kendine yer bulan gelişme sonrası Hanau nerede? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir gibi soruların yanıtları arandı. Peki, Hanau nerede?

HANAU NEREDE?

Hanau, Almanya'nın eyaletine bağlı, bir şehridir. Hanau, Rhein Main bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca Hessen eyaletinin 88 bin kişilik nüfusu ile altıncı büyük şehridir. Hanau Almaya açısından önemli şehirlerden biridir ve 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden biriydi. Şehir, altın sektörü ile öne çıkmaktadır.

Hanau nüfusu: 93.382 (2015)

HANAU KONUMU

Hanau Dortmund, Köl, Frankfurt, Metz ve Düseldorf gibi şehirlere yakın konumda bulunmaktadır.

Hanau harita
Hanau konum

HANAU SALDIRISI NEDİR?

19 Şubat 2020 tarihinde Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.


Haber Videosu

: Hanau nerede? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
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