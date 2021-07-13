Hamzakoy Halk Plajı'na 5. kez "Mavi Bayrak" verildi
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Hamzakoy Halk Plajı'na 5. kez "Mavi Bayrak" verildi

Hamzakoy Halk Plajı'na 5. kez 'Mavi Bayrak' verildi
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan ve 750 metre uzunluğundaki plajıyla tatilcileri ağırlayan Hamzakoy Halk Plajı, 5. kez "Mavi Bayrak" almaya hak kazandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan ve 750 metre uzunluğundaki plajıyla tatilcileri ağırlayan Hamzakoy Halk Plajı, 5. kez "Mavi Bayrak" almaya hak kazandı.

Tamamı halka açık ücretsiz olarak hizmet veren plaj, çevre ve temizlik kriterleri bakımından Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuvarında her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümlerine tabi tutuluyor.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Mavi Bayrak töreninde yaptığı açıklamada, bölgenin en temiz plajlarından Hamzakoy'da bir kez daha Mavi Bayrağın dalgalanmaya başladığını bildirdi.

Temiz, bakımlı ve güvenli çevrenin sembolü, uluslararası standartlardaki plajlara verilen çevre ödülü olan Mavi Bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Özacar, "Kontrollü sosyal yaşam kurallarına göre yeniden düzenlediğimiz Hamzakoy Halk Plajı keyfini çıkarmanız için sizleri bekliyor." ifadesini kullandı.

Özacar, daha sonra belediye personeliyle Mavi Bayrağı göndere çekti.

Hamzakoy Halk Plajı'na 5. kez 'Mavi Bayrak' verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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