Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

11.10.2020 23:02 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:05
Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Hamsi kuşu yapılışı yemek tutukunları tarafından araştırılıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yer alan hamsi kuşu yemeği malzemeleri neler, hamsi kuşu nasıl yapılır? İşte, hamsi kuşı tarifi, yapılışı...

Karadeniz mutfaklarının vazgeçilmez lezzeti hamsiden elde edilen hamsi kuşu nasıl yapılır? MasterChef Türkiye 2020'nin 11 Ekim tarihli bölümünde eleme oyununda yapılması istenen hamsi kuşu yemeği Somer Şef'in özel tarifi ile ekrana geldi.

HAMSİ KUŞU MALZEMELERİ

1 kg hamsi

2 yumurta

3-4 kaşık un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 şişe maden suyu

2 çift beyaz eldiven

Sıvı yağ

HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?

Hamsiler yıkandıktan sonra eldiven yardımıyla hamsiler ayıklanır. Tekrar yıkanır.

Yeniden balıkların iç kılçıkları da çtamamen alınır ve tekrar yıkanır. Tuzlu su dolu derin kaba hamsiler alınır, suda 1 saat kadar bekletilir.

Süzgeç yardımıyla sudan geçirilir, suyunun süzülmesi beklenir.

Balıkların 2 tanesi alınır içleri birbirine bakacak şekilde 2 balık birleştirilir. Tüm balıklar için aynı işlem yapılıp tepsiye dizilir.

Yumurtalar düz geniş küçük bir kaba kırılır. Un, tuz ve karabiberi eklenir ve iyice karıştırılır. Ardından yarım şişe soda karışıma ilave edilerek karıştırlır. Hazırlanan sos çok aktı veya sıvı halde olmamalıdır.

Yağ tavada kızdırılır ve tepsideki balıklar önlü arkalı sosa batırılırarak yağda kızartılır. Pişen balıkların yağını alması için kağıt havlu serili başka bir kaba alınır. İstenildiği gibi servis edilir.

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