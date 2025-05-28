Hamit Geylani öldü mü, neden? SON DAKİKA

Son dönemlerde adı sıkça anılan Hamit Geylani, kamuoyunun yeniden dikkatini çekti. Özellikle sosyal medyada ve haber platformlarında artan sorgulamalarla birlikte, "Hamit Geylani öldü mü?" ve "Hamit Geylani neden gündemde?" gibi sorular öne çıkıyor. Hamit Geylani ile ilgili yaşanan son durum merak edilirken, detaylara dair araştırmalar sürüyor. Peki, Hamit Geylani gerçekten vefat etti mi? Hamit Geylani'nin hastalığı neydi? İşte, detaylar…

HAMİT GEYLANİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 23. Dönem Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Geylani, Ankara'daki Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 77 yaşında vefat eden Geylani'nin ölümü, siyaset dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Hamit Geylani öldü mü

Vefat haberi, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Tülay Hatimoğulları paylaşımı sırasında "Eski dönem milletvekillerimizden, çok değerli büyüğümüz Hamit Geylani'nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. HEP'ten bugüne barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Hamit Geylani'nin mücadelesini asla yarım bırakmayacağız. Yaşamını mücadele ederek, okuyarak, yazarak Kürt halkına ve Türkiye halklarına adayan Hamit Geylani'nin bıraktığı onurlu mirası taşıyacağız. Hamit abinin barışa olan inancını mücadelemizin her anında yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Hamit Geylani'nin cenazesi, memleketi olan Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca (Dêman) köyünde toprağa verilecek. Cenaze törenine birçok siyasi ismin ve vatandaşın katılması bekleniyor.