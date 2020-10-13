Hamileyim dedi uyuşturucu çıktı
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Hamileyim dedi uyuşturucu çıktı

13.10.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:24
Hamileyim dedi uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te Jandarma'nın durdurduğu otomobil ve sürücüsünden uyuşturucu madde çıktı.

Gaziantep'te Jandarma'nın durdurduğu otomobil ve sürücüsünden uyuşturucu madde çıktı.

Jandarma araç içinde bulunan ve hamile görünümü verilmiş bir kadının tavırlarında şüphelenerek hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenede kadının hamile değil karın kısmına saklanmış esrar maddesi olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan arama sonucu otomobilin sürücü M.F.G'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu, kaputun altına gizlenmiş 450 gram esrar ele geçirildi.

"Hamileyim" dedi esrar çıktı

Araç içerisinde hamile olduğunu beyan eden T.G. isimli kadının tavırlarından şüphelenen ekipler muayene için Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada T.G'ye yapılan muayenede hemşireler tarafından karın kısmına gizlenmiş 420 gram esrar bulundu. Olayla ilgi soruşturma başlatılırken araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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