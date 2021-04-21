Hamilelik belirtileri nelerdir? 7 günde belli olan Gebelik belirtileri

Mide bulantısı, adet gecikmesi ve baş dönmesi yaşayan bir çok kadın "Hamile miyim?" sorusunu sormaktadır. İlk 7 günde ortaya çıkan bazı belirtiler ile hamile olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir. Çocuk sahibi olma hayali kuran bir çok anne adayı vücudundaki değişikliklerden gebe olup, olmadığı hakkında internette "Hamilelik belirtileri nelerdir? Kaç haftalık gebeyim?" gibi soruların cevabını aramakta.

Kadınlarda gebelik döneminde vücutlarında bir çok değişim görülür. Adet dönemlerinde yaşadıkları belirtiler ile hamilelik belirtileri karıştırılmaktadır. Adet gecikmesi veya kesintisi, mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan kadınlar öncelikle hamilelikten şüphelenip, bu konu hakkında detaylı araştırma yapmaktadır. Hamilelik (gebelik) hakkında detayları haberimizde sizler için derledik.

İLK 7 GÜNDE GEBELİK BELİRTİLERİ

İlk 7 günde hormon değişiklikleriyle en belirgin gebelik belirtileri halsizlik, yorgun hissetme ve uyku düzeninde bozulmalardır. Adette gecikme, göğüslerde hassasiyet ve sık idrara çıkma en önce gözlemlenen gebelik belirtileridir.

HAMİLELİĞİN İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hamileliğin ilk belirtileri adet geçikmesi veya kesilmesi. Ancak adet gecikmesi gibi tek belirti hamile olduğunuzu düşünmek yanlıştır. Beraberinde bulantı, yorgunluk, akıntı var ise hamilelik şüphesi duyulmalıdır. Ancak hamilelik şüpheniz var ise öncelikli olarak eczaneden test almanızı negatif çıkar ise kesin sonuç için sağlık kuruluşunda kan ve idrar testi yaptırmanızı tavsiye ederiz.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akıntı

Kadınlarda hamilelik döneminde artış gösteren hormonlardan dolayı adet döneminde de artan akıntı hamilelik döneminde daha fazla gözlemlenmektedir. Akıntı fazlalaşması belirtilerden ilkidir.

Mide Bulantısı ve Kusma

Hamilielikte mide bulantısı ve kusma 6. Haftadan itibaren gözlemlenir. Vücutta değişen hormon dengeleri özellikle sabahları etkisini göstermektedir. Bu yüzden güne yeni başladığınızda mideniz bulanıyorsa hamile olma olasılığınız yüksektir.

Adet Gecikmesi

Adet tarihiniz geldiğinde hala adet görmediyseniz ya da daha açık renkte bir kanama ile karşılaşıyorsanız hamile olma şansınız yüksektir. Adet gecikmesi en belirgin gebelik belirtisidir.

Ağrı, Kramp ve Sancılar

Tıpkı regl dönemideki ağrılara benzer ağrılar çekiyorsanız hamile olabilirsiniz. Rahminiz bebek için kendini hazırlamaya başlamış olup, bu hazırlıkta ağrı çekmeniz mümkündür.

Hassas Duyular

Hamileliğin en büyük belirtilerinden biride hassas duyular. Koku almanın yanında tat duyularıda oldukça keskinleşir. Hormonların etkisiyle daha önce almadığınız kokuları almaya başlamanın yanı sıra yediğiniz yiyeceklerin tatlarını daha fazla almaya başlarsınız.

Ruh Halinde Anlık Değişiklikler

Tıpkı adet döneminde olduğu gibi anlık mod değişimi yaşamanız normaldir. Hormonlar nedeniyle adet döneminden daha yoğun olarak yaşayabilirsiniz.

Baş Dönmesi

Rahmin genişlemesiyle birlikte vücutta oluşturacağı baskı kan pompalamasını etkileyecek ve bu nedenle baş dönmeleri yaşanacaktır. Gebeliğin en belirgin belirtilerindendir.

Kabızlık

Vücut hamileliğe hazırlık evresinde depolamaya yapmaya başlar. Hamilelik süresinde vücutta üretimi artan protesteron hormonu kabızlığa ve şişkinliğe neden olur.

Göğüslerde Hassasiyet

Göğüslerde damarların belirginleşmesi, uçlarda koyulaşma ve büyüme, acı hissi olabilir. İlk haftalarda gözlemlenen göğüslerde hassasiyet gebelikte en çok görülen belirtilerdendir.

Baş Ağrısı

Gebelik olması durumunda 3. hafta değişmeye başlayan kan basıncına bağlı olarak baş ağrısı yaşamanız mümkündür.

Yorgunluk ve Halsizlik

Gebelikte hormonların fazlalaşmasıyla birlikte erken saatlerde uyku ve sabah uyanamama gibi etkiler görülebilir. Kendinizi normalden daha fazla yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz.

Sık Sık Tuvalete Çıkmak

Rahimdeki genişlemeyle birlikte mesanede baskı hissi görülebilir. Gebeliğin belirtilerinden biri de normalden daha fazla tuvalete çıkmak isteğidir. Bu 9 aylık sürecin her aşamasında olabilir.

İştah Değişiklikleri

Hamileliğin ilk dönemide genellikle iştahta artış gözlemlenmektedir. Ancak bazı gebelerde iştahta kesilme ya da yeme alışkanlığında değişkenliler olabilir.

Bu belirtilerin bir çoğunu kendinizde gözlemliyor olsanız bile hormonların her bünyede farklılık gösterdiğini önemle belirtmemizde fayda var. Hamile olduğunuzdan emin olmak için mutlaka kan ve idrar testi yaptırmanızı ve bu konuda uzman hekimlere başvurmanızı öneririz.