Hamilelik Belirtileri... Erken Gebelik Belirtileri ve Belirtileri: Hamile miyim?

Tüm anne adayları hamileyken aynı semptomları yaşamaz ve semptomların şiddeti değişiklik gösterir. Bir kadın, sonraki gebeliklerinde ilk hamileliğiyle aynı semptomları her zaman aynı şekilde yaşamayacaktır. Hamilelik belirtileri... Erken gebelik belirtileri ve belirtileri: Hamile miyim?

Adet görmeme ve kilo alma gibi bazı erken belirtiler tüm gebeliklerde ortaktır.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Diğer olası erken belirtiler ve hamilelik belirtileri şunları içerir:

Ruh hali değişiklikleri

Artmış idrara çıkma

Baş ağrısı

Bel ağrısı ve/ veya ağrı

Acıyan göğüsler

Koyulaştırılmış areolalar

Yorgunluk

Mide bulantısı , genellikle " sabah bulantısı " olarak anılır

İmplantasyon kanaması

Geç gebelik belirtileri şunları içerebilir:

Bacak şişmesi

Sırt ağrısı

Göğüste ağrılı yanma hissi

İdrar kaçağı

Nefes darlığı

Braxton-Hicks kasılmaları, hamileliğin sonlarında ortaya çıkan uterusun doğum dışı kasılmalarıdır . Gerçek emeğin aksine , bu kasılmalar yoğunlukta artmaz ve düzensizdir.

Hamile kadınlar için birçok ilaç güvenlidir.

Ev ilaçları ve kişisel bakım stratejileri, birçok hamilelik semptomunda rahatlama sağlayabilir.

Bazen, dönem öncesi ruh hali değişiklikleri, yorgunluk ve göğüs hassasiyeti dahil olmak üzere PMS semptomları, erken gebelik semptomları ile karıştırılabilir .

Erken gebelik belirtileri ne kadar sürede başlar?

Kaçırılan Dönem

Hamileliğin erken belirtisi, gözden kaçan bir adet dönemidir.

Bazı kadınlar gebeliğin ilk haftalarında ilk üç aylık dönemde erken belirti ve semptomlar yaşayabilirken , diğerleri daha sonra gebeliğin içinde semptomlar geliştirebilir. Erken hamileliğin ilk belirti ve semptomları, adet döneminden önce yaşanan semptomlara da benzer olabilir, bu nedenle bir kadın semptomları hamilelikle ilgili olarak tanımayabilir.

Hamilelik belirtileri her kadın için aynı mıdır?

Hamilelik belirtileri farklı kadınlara göre değişebilir. Kalitesi veya şiddeti değişebilir ve hatta aynı kadın her hamilelikte aynı semptomları yaşamayabilir. Hamileliğin ilk belirti ve semptomları da hamileliğin farklı noktalarında fark edilebilir veya başlayabilir. Bir gebelik testi idrar ya da kandaki insan koryonik gonadotropin (hCG) seviyelerine göre ve hamilelik için karakteristik tanısal testtir. hCG, döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yerleştirilmesinden sonra üretilen bir hormondur. Modern evde hamilelik testleri bazen kaçırılmış bir adet döneminden önce pozitif olabilir . Kan testleri, hamileliği idrardaki gebelik testlerinden daha erken tespit edebilir.

Bu makale, hamileliğin erken ve sonraki aşamalarında en sık görülen semptomlarını açıklamaktadır.