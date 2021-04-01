Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı
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Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Sağlık

Kahramanmaraş'ta hamile olduğunu zannederek hastaneye başvuran 59 yaşındaki bir kadının karnından 8 kiloluk kitle çıkartıldı. Operasyonu yapan profesör, "Hasta merkezimize geldiğinde yaklaşık karnı 6-7 aylık cesametli bir gebelik büyüklüğünde bir batında gergin bir durum vardı." dedi.

Kahramanmaraş'ta Geçici Barınma Merkezi'nde ikamet eden 59 yaşındaki Suriyeli Sena Ammari, hamile olduğunu zannederek özel bir hastaneye gitti. Hastanede yumurtalık kanseri tanısıyla kemoterapi alan Suriyeli hasta Ammari daha sonra Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

8 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

Karnında kitle tespit edilen Ammari, yapılan tetkiklerin ardından başarılı bir ameliyat ile kitleden kurtuldu. Yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki kitle ameliyat ile alınırken, gerekli tetkikler yapılmak üzere patolojiye gönderildi.

Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı

"6-7 AYLIK GEBE GİBİ DURUYORDU"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Güzin, "Hasta merkezimize geldiğinde yaklaşık karnı 6-7 aylık cesametli bir gebelik büyüklüğünde bir batında gergin bir durum vardı. Biz gerekli muayeneler, ultrason, emar değerlendirmelerden sonra bu tümörün gerilemediği, bütün batına yayıldığını gördük. ve ameliyathanede ileri bir teknikle kitleyi çıkardık. Hastamız şuanda fevkalade iyi rahat durumda" dedi.

Ücretsiz olarak riskli bir ameliyatla sağlığına kavuşan Suriyeli Ammari, Türk halkına, devletine ve doktorlara teşekkür etti.

Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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