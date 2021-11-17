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Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan stilist Başak Dizer'in hamile olduğu iddia edilmişti. Daha önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını jet hızıyla yalanlayan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu doğruladı.

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Zaman zaman hamile olduğu haberler iyle gündeme gelen ve bu haberler i yalanlayan Başak Dizer'den bu kez beklenmeyen bir açıklama geldi.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

Başak Dizer, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Başarılı stilist,"Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi. Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi

Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi

Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Bomba İddia! Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti bebek bekliyor

Bomba İddia! Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti bebek bekliyor

Haberler.com - Magazin Haberleri

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