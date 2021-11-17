Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Zaman zaman hamile olduğu haberler iyle gündeme gelen ve bu haberler i yalanlayan Başak Dizer'den bu kez beklenmeyen bir açıklama geldi.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

Başak Dizer, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Başarılı stilist,"Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi. Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.