Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar
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Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

13.02.2021 19:06 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:21
Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda, tüfekle vurdukları hamile karacanın derisini yüzerken yakalanan 5 kişiye, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 30 bin lira idari para cezası kesildi.

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda, tüfekle vurdukları hamile karacanın derisini yüzerken yakalanan 5 kişiye, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 30 bin lira idari para cezası kesildi. 

Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyü Karabuğar mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığı ihbarını üzerine Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Yapılan aramalarda kaçak ve belgesiz avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Karacayı tüfekle vurduktan sonra ağaca asarak, derisini yüzmeye çalışan 5 kişinin avda kullandığı 4 tüfek ile 2 bıçağa el konuldu. Ekiplerin yaptıkları incelemede, hamile karacanın ikiz yavrusunun da öldüğü belirlendi. 5 kişiye 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 30 bin lira idari para cezası kesildi.

 


Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar
Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar
Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar
Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar
Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar
Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar
Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar
Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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