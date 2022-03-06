Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu

TikTok'ta genç bir kız tarafından paylaşılan video, kısa süre içerisinde 26 milyonun üzerinde izlenme aldı. 23 yaşındaki kız, üniversite okumaya gittikten 1 yıl sonra erkek arkadaşından hamile kaldı.

AİLESİNİN TEPKİSİNDEN KORKTU

Genç kız, hamilelik haberini katı Hristiyan inancı olan ailesine nasıl vereceğini bilemedi. Bir bahane uydurması gerektiğini düşünen genç kız, uzunca süre düşündükten sonra internetteki bir çalışmadaki detayları öğrendi.

"HAPŞIRDIĞI SIRADA ORGAZM OLDU"

Genç kız, erkek arkadaşıyla spor antrenmanından eve geldiklerini ve camı açtıklarını söyledi. Erkek arkadaşının havanın etkisiyle hapşırdığını belirten genç kız, bu anda erkek arkadaşının açık olan pantolonun düğmesinden çıkan spermlerin üzerine bulaştığını ve hamile kaldığını anlattı. Genç kızın ailesine anlattığı hikaye, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.