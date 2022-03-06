Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu - Haberler

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Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu

Üniversite'de erkek arkadaşından hamile kalan genç bir kızın, ailesinin sorusuna verdiği cevap sosyal medyada viral oldu. Anne ve babasının "Nasıl hamile kalabilirsin?" şeklindeki sorusuna bahane uyduran kız, erkek arkadaşının açık pencere nedeniyle hapşırdığını ve bu sırada erkek arkadaşından çıkan spermler nedeniyle hamile kaldığını söyledi. Kızın cevabı sosyal medyada çok konuşuldu.

TikTok'ta genç bir kız tarafından paylaşılan video, kısa süre içerisinde 26 milyonun üzerinde izlenme aldı. 23 yaşındaki kız, üniversite okumaya gittikten 1 yıl sonra erkek arkadaşından hamile kaldı.

AİLESİNİN TEPKİSİNDEN KORKTU

Genç kız, hamilelik haberini katı Hristiyan inancı olan ailesine nasıl vereceğini bilemedi. Bir bahane uydurması gerektiğini düşünen genç kız, uzunca süre düşündükten sonra internetteki bir çalışmadaki detayları öğrendi.

"HAPŞIRDIĞI SIRADA ORGAZM OLDU"

Genç kız, erkek arkadaşıyla spor antrenmanından eve geldiklerini ve camı açtıklarını söyledi. Erkek arkadaşının havanın etkisiyle hapşırdığını belirten genç kız, bu anda erkek arkadaşının açık olan pantolonun düğmesinden çıkan spermlerin üzerine bulaştığını ve hamile kaldığını anlattı. Genç kızın ailesine anlattığı hikaye, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya, Üniversite, Hamilelik, Tiktok, Cinsellik, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

LAVİNA:

şaka yapıyor herhalde cevaba bak dalga geçer gibi

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