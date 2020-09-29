Hamile kadın 'gasp'tan tutuklandı
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Hamile kadın 'gasp'tan tutuklandı

29.09.2020 16:04 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:13
Hamile kadın 'gasp'tan tutuklandı

Samsun'da 6,5 aylık hamile olduğu öğrenilen 33 yaşındaki kadın, bir kişinin bıçaklanarak ve darp edilerek parasının ve cep telefonunun gasp edilmesi olayına karıştığı iddiasıyla tutuklandı.

Samsun'da 6,5 aylık hamile olduğu öğrenilen 33 yaşındaki kadın, bir kişinin bıçaklanarak ve darp edilerek parasının ve cep telefonunun gasp edilmesi olayına karıştığı iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde önceki akşam saat 21.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde darp edilip, bıçakla yaralanarak parası ve cep telefonu gasp edilen M.S.(58), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.S. gasp olayına Z.A.(33) adlı kadın ile birlikte tanımadığı 2 kişinin karıştığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Z.A. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 6,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Z.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis firarda olan kimliği belirsiz 2 kişinin kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Hamile kadın 'gasp'tan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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