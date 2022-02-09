SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (Haberler.com) - Hamid Yüzügüllü hangi partiden belediye başkanı seçildiği Eskişehirliler tarafından araştırılıyor. Sivrihisar Belediye Başkanlığı yapan Hamid Yüzügüllü hakkında Hamid Yüzügüllü kimdir? Hamid Yüzügüllü hangi partiden? Hamid Yüzügüllü aslen nereli, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! Hamid Yüzügüllü hangi partili? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

HAMİD YÜZÜGÜLLÜ KİMDİR?

21 Mart 1973 yılında Sivrihisar Demirci mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivrihisar'da tamamladı. 1993 yılında ağabeyi ile başladıkları ticaret hayatında büyük başarılara imza attı. Kurdukları Yüzügüllü Şirketler Grubu onun döneminde bir çok sahada etkili olmaya başladı. Kuyumculuk, akaryakıt, inşaat, otomotiv, lojistik, işletme, gıda, piliç üretimi ve tarım gibi çok yönlü ve çok boyutlu bir ticari alanda hizmet üretmekte olan grubun şirket merkezi de halen Sivrihisar'dadır. Yüzügüllü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Yüzügüllü ticaretteki bu başarılarının yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldı. Sivrihisar'daki okul aile birlikleri, Sivrihisar Spor Kulübü yönetimi, Eskişehir Ticaret Odası 17. Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Eskişehir Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Sivrihisar halkının takdiri ile 2014 yerel seçimlerinde Sivrihisar Belediye Başkanı olarak seçilen Hamid Yüzügüllü vizyonu ve belediyecilikteki başarıları ile de adından çok söz ettirdi. Genç, Dinamik, Azimli ve Çalışkan kişiliği ile tanınan Hamid Yüzügüllü Sivrihisar'da birçok kalıcı esere ve yüzlerce projeye imza attı. 2019 yerel seçimlerinde 2.kez Sivrihisar Belediye Başkanlığı görevine seçilen, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, evli ve iki çocuk babasıdır.

HAMİD YÜZÜGÜLLÜ HANGİ PARTİDEN?

2019 seçimlerinde Sivrihisar Belediye Başkanı seçilen Hamid Yüzügüllü AK Parti adayıydı.

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