Hamdullah Çuvalcı kimdir? Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı hayatı ve biyografisi!
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Hamdullah Çuvalcı kimdir? Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı hayatı ve biyografisi!

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Hamdullah Çuvalcı kimdir? Hamdullah Çuvalcı Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Hamdullah Çuvalcı kimdir? Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı hayatı ve biyografisi!
14.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:42

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Hamdullah Çuvalcı kimdir! Hamdullah Çuvalcı hayatı ve biyografisi!

HAMDULLAH ÇUVALCI KİMDİR?

Eğitim Bilgileri

Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Makina , Türkiye 1986 - 1989

Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina , Türkiye 1982 - 1986

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina, Türkiye 1982 – 1986

Karadeniz Teknik Üniversitesi Doktora (Dr.)Makine Mühendisliği 1989 – 1996

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans (Master)Makine Mühendisliği 1986 – 1989

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Derecesi Makina 1982 – 1986

Endüstri Meslek Lisesi Teknisyen Elektrik 1979 – 1982

HAMDULLAH ÇUVALCI HAYATI

Hamdullah Çuvalcı 21.09.1965 yılında Trabzon merkez doğumludur. İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır.

Çuvalcı, KTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

1988 yılında KTÜ Makine Bölümü malzeme Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı. Yüksek Lisans ve doktora öğrenimini sırasıyla 1989 ve 1996 yıllarında Malzeme Birimleri alanında tamamladı.

Yardımcı Doçent unvanını 2004 yılında KTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde, Doçent ve Profesör unvanını sırasıyla 2012 2017 yıllarında KTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde aldı.

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