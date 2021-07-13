Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Görgüzel'den hayran bırakan bir poz daha geldi. Ünlü isim, kayalıkların arasından verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, tatil yaptığı anlarda çekildiği fotoğraflarını, hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Daha önce siyah bikinili fotoğrafını paylaşan ve "sporcuların işi zormuş" notu düşen Görgüzel, gelen yorumların ardından fotoğrafını kaldırmıştı.
KAYALIKLARDA HAYRAN BIRAKAN POZ
Güzel isim, Instagram hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Selen Görgüzel, yaptığı yeni paylaşımda kayalıkların kenarında bikinisiyle poz verdiği anları hayranlarına aktardı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf, Görgüzel'in sevenleri tarafından da yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Selen Görgüzel'in kayalıkların arasında verdiği poz: