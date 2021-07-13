Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Görgüzel'den hayran bırakan bir poz daha geldi. Ünlü isim, kayalıkların arasından verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.