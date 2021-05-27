Hamdi Akın kimdir? İşadamı Hamdi Akın kaç yaşında, nerelidir? Hamdi Akın'ın biyografisi!

Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübünde Asbaşkanlık yapan Hamdi Akın, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internetten aranmaktadır. Peki Hamdi Akın kimdir? İşadamı Hamdi Akın kaç yaşında, nerelidir? Hamdi Akın'ın biyografisi!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005'ten bu yana TAV Havalimanları Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Hamdi Akın hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

1954 yılında İstanbul'da doğan Hamdi AKIN, Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1976 yılında inşaat, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen Holding'i kurmuştur. Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanısıra Akfen Holding olarak hissedarı ve kurucusu olduğu TAV Havalimanları Holding'in de 2005 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir.

İş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak sivil toplum örgütlerine de taşıyan Hamdi AKIN;

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Metal Sanayiciler Sendikasının Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, Türkiye Genç İşadamları Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Üniversite üçüncü sınıfta bir barakada; su, yakıt deposu ve kalorifer kazanı üreterek iş hayatına atıldı. Akın'ın ilk işi Ankara Emek Camii'nin kalorifer kazanı imalatı oldu. Sonrasında Ankara Rüzgarlı Sokak'ta inşaat malzemeleri ticareti üzerine bir mağaza açtı. 1976 yılında müteahhitliğe adım atarak kendi şirketi olan Akfen'i kurdu. 1980'li yıllarda genellikle altyapı olmak üzere, hastane ve okul işleri yaptı. 1986 yılında Kamu altyapı yatırımları alanında ilk işi 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle yapılan Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. Kayseri Erkilet Havalimanı, Çarşamba Havalimanı, Isparta Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Bursa Doğalgaz'ın müteahhitliğini yaptı.

1997 senesinde Tepe Grubu ile birlikte TAV'ı kurarak 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle yapılan İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ihalesini aldı. 1999 senesinde Akfen bünyesinde bulunan havalimanı, inşaat, liman yapım, yatırım ve işletmeciliği başta olmak üzere enerji ve diğer altyapı yatırımları ile gayrimenkul yatırım projelerinin geliştirilmesi ve yapımı, deniz taşımacılığı, su ve atık su imtiyazları yatırım ve işletmeciliği konularında faaliyet gösteren tüm şirketleri Holding çatısı altında topladı. Halen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005'ten bu yana TAV Havalimanları Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

2005 yılında dünyanın en büyük liman işletmecilerinden PSA ile eşit ortaklık kurdu ve Mersin Limanı'nın 36 yıllık işletme hakkının özelleştirmesi ihalesini kazandı. Aynı yıl TUV Sud AG ve Doğuş Otomotiv ile birlikte Araç Muayene İstasyonları'nın işletme hakkını 20 yıllığına kazandı, 2009 yılında ise hisselerini Londra merkezli özel bir sermaye fonu olan Bridgepoint`e sattı. 2005 yılında ayrıca Kardan N.V. ortaklık yaparak Akfen Su A.Ş'yi kurdu. 2006 yılında Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'yi kurdu. Uluslararası otel zinciri işletmecilerinden biri olan Accor S.A. ile stratejik ortaklığı çerçevesinde Novotel ve İbis markaları altında üç ve dört yıldızlı şehir otelleri yapmak üzere anlaştı. 2007'de Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş'yi kurdu. 2011'de de, Tepe İnşaat, Souter Investments LLP ve Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ortaklığı ile İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("IDO")'nun özelleştirme ihalesini kazandı.

Sn. Hamdi Akın'ın aldığı ödüllerden bazıları;

2000 yılında Ankara Ticaret Odası tarafından Akfen Dış Ticaret A.Ş.'ne en çok ihracat yapan şirket ödülü,

2004 yılında Dünya Gazetesi "Geleneksel Ekonominin Şeref Kürsüsü" seçimi sonucunda "yılın işadamı ödülü ve Yeni Para dergisi tarafından "Ekonomide yılın işadamı" Ödülü,

2005 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından "yılın işadamı" ödülü,

2006 yılında Cnbc-e düzenlediği "İDE2006" İş dünyasının en iyileri "girişimci işadamı" Ödülü,

2006 yılında TİKAD ve True dergisinin düzenlediği "2006 Türkiye Başarı Ödülleri" seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede "Yılın İş Adamı" ödülü,

2010 yılında EGSİAD tarafından, Beyaz Altın Türkiye Girişimcilik Ödüllerinde "Yılın İşadamı" ödülü

2010 yılında EKOVİTRİN tarafından Yılın Starlarında "Yılın İşadamı" ödülünü almıştır.

Akfen Holding olarak "London School of Economics"de Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü'nün kurucularından olan Hamdi AKIN, 1999 yılında Türkiye'ye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurmuş olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'nın (TİKAV) Kurucu Üyesi'dir ve Vakfın Onursal Başkanlığı görevini yürütmektedir