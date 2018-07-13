HAMAS Lideri Halid Meşal: "İsrail, Türkiye'nin bölgesel güç olmasından rahatsız"

DÜZCE - Belediye Başkanı Dursun Ay'ın davetlisi olarak Düzce'ye gelen Filistin İslami Direniş Hareketi Lideri Halid Meşal, "İsrail zalim bir devlettir, zalim devletlerin yöntemleri de zulme dayalıdır" dedi.

Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Düzce Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından karşılanan Halid Meşal, karşılamanın ardından Belediye Başkanı Ay'ın makamına geçti. Burada gazetecilerin sorunlarını cevaplandıran Halid Meşal, son günlerde Türk vatandaşların Kudüs ziyareti esnasında İsrail'in uyguladığı kötü muameleye değindi. Halid Meşal, Türk vatandaşlarını uygulanan kötü muamelenin iki nedeni olduğunu belirterek, birinci nedenin İsrail'in zalim devlet olduğunu, ikinci nedenin ise İsrail'in Türkiye'nin bölgesinde güç olduğundan korkması olduğunu söyledi. Meşal, "İsrail ülkesinde insanları hapseden, zulmeden zalim bir devlet ve zalimin tabiatıdır bu. İsrail, Türkiye'den rahatsız çünkü Türkiye bölgesinde bölgesel bir güçtür artık. Bölgesel güç olmasından rahatsızdır ve Filistin halkının yanında duruşu İsrail'i rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlıktan dolayı Türkiye'yi de rahatsız etmek istemesinden kaynaklı bir sebeptir" dedi.

Konuşmaların ardından Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından tablo hediye edilen HAMAS Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal de Filistin tapusunun küçültülmüş bir örneğinin bulunduğu tabloyu hediye etti.