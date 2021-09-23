Hamas: İsrail'e aracılar üzerinden esir değişimi için teklif sunduk, henüz cevap gelmedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamas: İsrail'e aracılar üzerinden esir değişimi için teklif sunduk, henüz cevap gelmedi

AA / Hamdi Yılmaz - Haberler | Güncel
Hamas: İsrail'e aracılar üzerinden esir değişimi için teklif sunduk, henüz cevap gelmedi

Hamas Hareketi, İsrail ile aralarında aracılık yapanlara esir değişimine ilişkin bir çerçeve teklifinde bulunduklarını ancak karşı taraftan henüz bir cevap verilmediğini açıkladı.

Hamas Hareketi, İsrail ile aralarında aracılık yapanlara esir değişimine ilişkin bir çerçeve teklifinde bulunduklarını ancak karşı taraftan henüz bir cevap verilmediğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve esirler dosyası sorumlusu Zahir Cebbarin, AA muhabirine, en kısa sürede esirlere ilişkin anlaşmayı sonlandırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Cebbarin, aracılara esir değişimi konusunda İsrail'e ulaştırılmak üzere çerçeve teklifinde bulunduklarını ancak henüz karşı taraftan cevap verilmediğini, aracıların Hamas'ın tutumu konusunda kesin bilgi sahibi olduklarını aktardı.

Esirlerin özgürlüğüne ilişkin ve insani bir durum olduğu için anlaşmayı bir an önce bitirmek istediklerini dile getiren Cebbarin, bu anlaşmanın da geçmiş esir değişimi anlaşmalarındaki durumu sağlayacak şekilde olması gerektiğine dikkati çekti.

Cebbarin, İsrail medyasında "Esir değişimi anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğuna" dair geçen haberler in bir dezenformasyon olduğunu ve işgal güçlerinin bedelsiz olarak askerlerini geri almayı hedeflediğini ancak bunun imkansız olduğunu vurguladı.

Direnişin, esir değişimi ile Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılmasına ilişkin dosyaları birbirinden ayırmayı başardığının altını çizen Cebbarin, İsrail'in Gazzelilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesini direnişin elindeki esirler ile bitirmek arzusunda ısrarcı olduğuna işaret etti.

Cebbarin, Filistinli eski esirler ve ağır hapis cezalarına çarptırılmış olanların Hareketin esir değişimi anlaşmasında öncelikli konuları arasında yer aldığını, bunlar arasında Gilboa Hapishanesinden kaçanların da bulunduğunu belirterek Hamas'ın silahlı kanadı el-Kassam Tugayları'nın bu konuda söz verdiğini hatırlattı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

AA / Hamdi Yılmaz - Son Dakika Haberleri
ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Caner Cindoruk Gülşen Burak Yamantürk
Spor Balotelli Muslera Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hamas: İsrail'e aracılar üzerinden esir değişimi için teklif sunduk, henüz cevap gelmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 02:14:59. #1.12#