Hamamcılar da normalleşme sürecine dahil olmak istiyor
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Hamamcılar da normalleşme sürecine dahil olmak istiyor

Türkiye'de korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2 aydır çalışmayan hamamcılar, normalleşme sürecine dahil olarak yeniden faaliyete geçmek istiyor.

Hamamcılar da normalleşme sürecine dahil olmak istiyor
15.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:41

Türkiye'de korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2 aydır çalışmayan hamamcılar, normalleşme sürecine dahil olarak yeniden faaliyete geçmek istiyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında kapanan berberler, AVM'lerin normalleşme sürecinde hijyen kurallarına uygun olarak açılırken, hamamcılar da bu sürece dahil olacakları günü bekliyor. Bu kapsamda MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan, binlerce insanın evine ekmek götürdüğü sektörün kurallara uygun bir şekilde randevu sistemi ile yeniden faaliyete geçiş sürecinin hızlandırılması önerisi geldi. Milletvekili Bulut'un açıklamaları hamamcıların umutlandırırken, Tokat'ta 180 yıldır hamamcılık yapan ailenin 5. kuşak temsilcisi Mustafa Durmuş yeniden iş yerini açacakları günü beklediklerini söyledi.

METRE İLE KURNALAR ARASINDAKİ SOSYAL MESAFEYİ ÖLÇTÜ

Korona virüsten sonra artık eski alışkanlıkların yerini yeni kurallara bırakacağına dikkat çeken Durmuş, hamamcılar olarak geçiş sürecine hazır olduklarını söyledi. Hamamda soyunma odalarının yanı sıra kurnaların sosyal mesafeye uygun alanlar olduğuna dikkat çeken Durmuş, vatandaşların hijyen açısından kendi havlusu, peştamalı veya şortunu getirerek hamamda yıkanabileceği önerisinde bulundu. Hamamda eline metre alarak kurnalar arasındaki oturma mesafesini ölçen Durmuş, en yakın kurna mesafesinin 1 metre 80 santimetre olduğunu belirterek, "Artık eski dünya yok, yeni dünya var. Bundan sonra herkes sosyal mesafeye riayet edecek. Göbek taşında yatarken birbirine uzak olacak. Kurna başında yıkanırken de her kurnada iki kişi değil bir kişi olacak. Her kurnaya bir kişi oturursa bu mesafe 2 metre olmuş oluyor. Bu mesafe korunduğu sürece bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. 60 gündür kapalıyız, hem çalışanlar hem de işveren olarak sıkıntı içerisindeyiz. Yani dört gözle bir an önce iş yerlerimizin açılmasını bekliyoruz" dedi.

SOYUNMA ODALARINI TEK KİŞİ KULLANACAK

Durmuş, hamamlarda soyunma odalarında artık tek kişinin kullanabileceğine dikkat çekerek, "Eskiden yakınları ile arkadaş çevresiyle gelenler soyunma odasını birlikte kullanabiliyordu. Artık tek kişilik olarak odaları kullanabilecekler. Bu anlamda da bir sıkıntı yok. Havlu konusunda belirsizlik var. Eğer müşterimiz havlusunu kendisi getirmez ise bu büyük bir külfet getirecek. Havlu yıkanması değil de, tek kullanımlık olması istenirse bunun altından kalmak mümkün değil. Bundan sonra müşterimiz havlusunu, peştamalı veya şortunu kendisi getirirse külfet olmaz. Bizlerde rahatlamış oluruz" diye konuştu.

BERBER VE AVM'LER GİBİ FAALİYETE BAŞLAMAK İSTİYORLAR

Kurallara uymak kaydı ile açılacakları günü beklediklerini ifade eden Durmuş, "Berberlerde nasıl kurallara uyuluyor, hareket ediliyorsa bizde işyerlerimizin kurallar dahilinde açılmasını istiyoruz. Randevu sistemi veya müsait olan yerlerimizde müşterilerimizi bekleterek bu süreci işler hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

(Nurhan İçmez/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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