Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerine güldüren tehdit - Haberler Magazin
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Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerine güldüren tehdit

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin
Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerine güldüren tehdit

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada paylaştığı videosunda takipçilerini esprili bir şekilde "tehdit" etti. Levent, "Konserlere gelmezseniz karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak" dedi.

Toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen Türkiye'nin sevilen sanatçısı Haluk Levent, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü sanatçı, Rus Kızılordu Korosu ile birlikte vereceği konsere takipçilerini esprili bir videoyla davet etti.

"GELMEZSENİZ 'DEATH METAL' SÖYLERİM"

27 Eylül'de İstanbul'da başlayacak konserlerinin 11 Ekim'de Bursa'da sonlanacağını duyuran Haluk Levent, "Konserlere gelmezseniz karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak" dedi. Paylaşımına ise "Hepinizi tehdit ediyorum" notunu düştü.

PCR TESTİ POZİTİF ÇIKTIĞI İÇİN İPTAL OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda PCR testinin pozitif çıktığını da takipçilerine videoyla duyuran Haluk Levent, Kızıl Ordu ile yapacağı konserin provasını yapmak üzere gideceği Moskova seyahatini iptal etmişti. Yeni videosunda ise konserlerin duyurusunu yaparak takipçilerini haber dar etmiş oldu.

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Emre İliksiz
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