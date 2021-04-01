Haluk Levent'ten ayakta alkışlanacak hareket! Müzisyenlerin imdadına koştu
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Haluk Levent'ten ayakta alkışlanacak hareket! Müzisyenlerin imdadına koştu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Haluk Levent'ten ayakta alkışlanacak hareket! Müzisyenlerin imdadına koştu

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, pandemi nedeniyle işsiz kalan müzisyenlere destek olmak amacıyla reklam filminde oynadı. Ünlü şarkıcı, reklamdan aldığı gelirle 51 müzisyenin hesabına 3'er bin TL yatırdı.

Koronavirüs nedeniyle dünya zorlu bir süreçten geçerken, tüm sektörlerde olduğu gibi müzik sektörü de derinden etkilendi. Eğlence sektörünün temel ihtiyaç kategorisinde yer almayan bir sektör olması nedeniyle faaliyetlerin tamamen sonlandırılması, binlerce müzisyenin ekmek kapısını da kapattı.

EMEKÇİLER İÇİN SAHNEYE ÇIKTI

Salgın nedeniyle müzisyenlerin yaşadığı bu zor sürece destek olmak isteyen Haluk Levent ise bir reklam filminde yer aldı. Oynadığı reklam filminden elde ettiği gelirin 153 bin TL'sini ayıran ünlü şarkıcı, 51 müzisyenin hesabına 3'er bin TL yatırdı. Levent'in bu hareketi sosyal medyada takdir toplarken, bir nebze olsun nefes alan müzik emekçileri ise teşekkür etti.

SENDİKA DA AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi'nde yapılan açıklamada, "Salgın koşullarının müzik sektöründe yol açtığı yıkımın bir nebze hafifletilmesi için ihtiyaç sahibi Birlik Sendikası üyesi müzik emekçilerine yönelik, müzisyen Haluk Levent ile bir dayanışma ve yardımlaşma projesi hayata geçirilmiş; bugün itibariyle Haluk Levent'in reklam gelirinden elde ettiği kazancın büyük bir bölümü Birlik Sendikası üyesi ihtiyaç sahibi 51 müzik emekçisine 3'er bin TL şeklinde ulaştırılmıştır" denildi.

Damla Çelikli
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